Anzio. Il 10 marzo Consiglio Comunale, tra i punti all’Odg: debiti fuori bilancio e statuto della Capo D’Anzio

CONVOCAZIONE CONSIGLIO COMUNALE ANZIO

Si comunica che il Consiglio Comunale è convocato per il giorno 10/03/2021 alle ore 10.00 presso la Sala Consiliare di Villa Corsini-Sarsina per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno:

Approvazione verbali seduta precedente;

Interrogazioni ed interpellanze;

Approvazione regolamento per la disciplina della videosorveglianza ed il trattamento dei dati personali;

Approvazione regolamento canone unico patrimoniale;

Approvazione regolamento economale;

Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell’art.194 comma 1 lett. e) del TUEL – Liquidazione compenso dell’Organismo Monocratico Indipendente di Valutazione Dott. Santo Antonio Fabiano Anno 2018;

Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell’art.194 del D.lgs 267/2000 comma 1 lettera e) Biblioteca Multimediale – Fondazione Chris Cappell Onlus:

Riconoscimento debito fuori bilancio art.194 D.lgs 267/2000 ss.mm.ii. comma 1 lettera a) – M.F. – F.C. – M.V. – M.M. – M.M. – P.M. – F.M;

Riconoscimento debito fuori bilancio ex art.194 comma 1 lettera a) del TUEL 267/2000 – ASD Nuoto e Pallanuoto;

OdG: Permessi auto ai residenti all’interno delle isole pedonali;

Approvazione modifiche allo Statuto sociale di Capo D’Anzio SpA per adeguamento a quanto disposto dal D.lgs 19 agosto 2016 n.175 Testo Unico in materia di Società Partecipate.

Si comunica che la seduta del Consiglio Comunale si terrà a porte chiuse, nel rispetto delle distanze di sicurezza, e verrà trasmessa in diretta streaming.

Tutti i partecipanti sono tenuti a dotarsi di mascherina di protezione.

Il Presidente del Consiglio Comunale

Roberta Cafà