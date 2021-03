Capolei: “In corso i lavori per garantire la banda ultralarga ad Anzio e Nettuno”

“Sono in corso i lavori per la posa di cavi in fibra ottica nei comuni di Anzio e Nettuno, fondamentali per garantire la banda ultralarga nel territorio, con tecnica denominata FTTH (Fiber To The Home). L’attività in corso, che prevede il cablaggio dell’intero patrimonio immobiliare, permetterà di mettere in connessione ad altissima velocità cittadini, famiglie, imprese e pubblica amministrazione”, lo comunica in una nota il Consigliere regionale Fabio Capolei.

“Questa operazione – si legge – sarà determinante per una migliore fruizione di quei servizi già oggi molto importanti nella nostra vita quotidiana, ma resi indispensabili dalla pandemia. La didattica a distanza nelle scuole, l’accesso ai servizi della PA, livelli di prestazione ottimali per il lavoro in smart working. Ma anche la telemedicina, e tutti quei servizi di messaggistica e di call conference che ci permettono di essere a contatto anche quando siamo fisicamente distanti”.

“Tutto questo – sottolinea Capolei – è frutto di un progetto che abbiamo fortemente voluto. Ringrazio per la collaborazione Antonello Mazza, specialista della rete TLC e delegato all’Urbanistica del Comune di Nettuno, Giuseppe Pino Ranucci, già assessore ai Lavori Pubblici nel Comune di Anzio, e Fabrizio Tomei, assessore ai Lavori Pubblici nel Comune di Nettuno. Ringraziando inoltre gli uffici tecnici dei due Comuni e auguro lavoro agli operatori di TLC. Siamo Certi di aver dato un forte impulso alla digitalizzazione del nostro territorio, migliorando la qualità dei servizi offerti ai nostri Concittadini”, conclude.