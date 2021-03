Anzio. Fuoriuscita anomala di schiuma da una conduttura in via Delle 5 miglia

Questa è la situazione questa mattina all’incrocio di Via delle 5 miglia con Via Ardeatina. Una densa schiuma fuoriesce da una falla della conduttura che dovrebbe portare le acque al depuratore. Uno sversamento in fogna sicuramente anomalo di sostanze tensioattive da parte di qualche attività a monte. La schiuma scorrendo lungo i fossi, arriva poi direttamente al mare inquinandolo. Un cittadino ha avvisato del fatto i Carabinieri del nucleo ecologico.

Ora spetta al gestore Acqualatina e al Comune di Anzio eventuali denunce contro gli autori del disastro ambientale.