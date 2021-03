Web Reputation, gli alunni della Loi di Nettuno incontrano Monia Taglienti

Nei giorni scorsi l’ITET “Emanuela Loi” di Nettuno, a conclusione della campagna informativa “il mese della sicurezza in rete”, ha realizzato un incontro con tutte le classi quinte per affrontare il tema della Web Reputation, ovvero il modo corretto di comportarsi in rete per trovare lavoro.

L’incontro è stato tenuto dalla Dott.ssa Monia Taglienti, Consulente di Comunicazione e Digital Marketing Manager ed ha costituito un’occasione formativa per invitare gli studenti a riflettere su quanto il profilo personale gestito in maniera consapevole su Internet possa diventare un’opportunità di lavoro.

Dal dialogo con la Dott.ssa Taglienti, che si occupa di comunicazione in qualità di cultore della materia presso l’Università “La Sapienza” di Roma, sono emersi preziosi consigli ed errori da non commettere per ottimizzare la propria reputazione digitale. Come afferma la Dott.ssa infatti, nelle aziende è in aumento il ricorso ai social media per esplorare la personalità dei candidati e il 44% dei recruiter scarta profili a causa della Digital Reputation.

L’incontro, moderato e organizzato dall’animatore digitale Elena Maria Brachetti, ha visto la partecipazione attiva degli studenti attraverso un dibattito con l’ospite, che ha raccontato il suo percorso professionale a partire dagli studi presso il nostro Istituto fino a diventare esperta di Social Media Marketing ed autrice di numerose pubblicazioni, costruendo una carriera brillante intorno alla passione per la comunicazione.

L’incontro con la Dott.ssa Taglienti, oltre ad essere un’occasione di arricchimento e di ispirazione per il proprio percorso di formazione, ha permesso alle ragazze e ai ragazzi del nostro Istituto di riflettere sull’uso consapevole dei social. La rete costituisce ormai una realtà quotidiana che è necessario rendere, attraverso il comportamento responsabile di ognuno, un luogo positivo e sicuro.