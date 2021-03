Anzio, confermati i tre mercati settimanali per il settore alimentare e florovivaistico

“Ad Anzio, in totale sicurezza e nel pieno rispetto delle prescrizioni anticovid, il mercato settimanale del mercoledì, in Piazzale Antium, Anzio Colonia e Lavinio mare, si terrà regolarmente, esclusivamente per il settore alimentare e florovivaistico. Invitiamo la cittadinanza ad un comportamento responsabile, ad indossare la mascherina e soprattutto a mantenere le distanze di sicurezza, vista la delicata situazione sanitaria della nostra Regione”.

Così l’Assessore alle attività produttive, turismo e spettacolo del Comune di Anzio, Valentina Salsedo, che, in seguito ad un confronto con il Sindaco, con gli Uffici preposti, con la Polizia Locale e con le categorie del settore, comunica lo svolgimento del mercato settimanale di Anzio, esclusivamente per il settore alimentare e florovivaistico.