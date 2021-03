Anzio. Gli sfratti al quartiere Europa sono un problema di tutti

Alcuni giorni fa una delegazione di rappresentanti delle associazioni scriventi ha incontrato gli inquilini degli immobili oggetto di sfratto dal tribunale fallimentare al quartiere Europa. Abbiamo voluto toccare con mano e conoscere una vicenda che non può lasciarci inerti. Sfrattare 80 nuclei famigliari con minori, anziani, disabili, in piena pandemia e senza un adeguato preavviso provocherebbe una bomba sociale con delle conseguenze che ci riguardano tutte e tutti, amministratori locali in primis. L’emergenza graverebbe, senza dubbio, anche sul sistema di assistenza sociale e di accoglienza dei Comuni di Anzio e Nettuno, già messo alla prova in tempi normali, con ricadute sul territorio anche in termini di sicurezza e ordine Pubblico. Senza alternative adeguate e tempi adatti alla ricerca di soluzioni, le conseguenze di questi sfratti saranno gravissime.

Ci preme sottolineare, inoltre, come alla base di questa drammatica vicenda ci sia una probabile truffa di una società ai danni degli inquilini e della città. A reclamare gli immobili non sono dei privati cittadini che con i loro risparmi hanno acquistato un immobile, ma una banca che questi immobili li deve mettere all’asta! Non è accettabile che tali interessi economici scavalchino il diritto fondamentale alla casa, sancito dalla Dichiarazione dei Diritti Universali nonché dalla nostra Costituzione.

Pertanto abbiamo deciso di inviare una lettera ai Sindaci di Anzio e Nettuno per sollecitare un loro intervento nella vicenda, provando a suggerire alcune azioni che è possibile mettere in campo da subito. Confidiamo in una pronta risposta da parte dei due primi cittadini e in un interessamento attivo da parte di tutta la cittadinanza, che solo così

Firmatari

Luca Brignone, Consigliere Comunale di Anzio

Valentina Caprari ,Presidentessa di Alternativa per Anzio

Manuela Vela, Presidentessa dell’Ass. Cult. Amistadelab (Anzio)

Mons. Carlo Passamonti, Parroco della Chiesa San Benedetto (Anzio)

Don Giuseppe Bisceglia, Parroco della Chiesa Sacro Cuore (Anzio)

Giovanna Catalano, Responsabile della Comunità di Sant’Egidio Anzio-Nettuno

Beatrice Marcucci, Presidentessa dell’Associazione di Resistenza Culturale Baraonda (Nettuno)

Alessandro Dino, Presidente dell’Ass. Cult. Anzio Diva (Anzio)

Claudia Busiello, Presidentessa di Core Rete Solidale ODV (Nettuno)

Emanuela De Simone, Presidentessa dell’Ass. Cult. Alzaia (Anzio- Nettuno)