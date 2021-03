Aprilia. Lombardi: Investimenti su istruzione: complimenti a Martino e al personale

“In quanto consigliera della Rete dei Cittadini per Aprilia, in tempi in cui la scuola è di nuovo affidata alla docenza a distanza (con tutti i suoi limiti, nonostante il grande impegno di tutti) ritengo quanto mai importante riconoscere un pubblico plauso all’assessore Elvis Martino, come anche al personale degli uffici, per aver saputo intercettare finanziamenti importanti rendendo possibili investimenti che altrove sono impensabili. Vedere Aprilia, primo tra i comuni medio grandi della provincia per investimenti pro-capite sull’istruzione, sarebbe già un gran bel risultato, ma sapere come sono stati investiti questi fondi è ulteriore motivo di orgoglio per la nostra lista civica e per me in particolare che attualmente rivesto il ruolo di presidente della commissione politiche sociali. Infatti una parte dei fondi sono sono stati dedicati a progetti sull’inclusività, sulla prevenzione dei disturbi di apprendimento, contro la dispersione scolastica e altre fragilità, ma non solo, sono state assegnate borse di studio agli studenti meritevoli, rimborsi per i libri di testo per le famiglie più fragili, altri fondi sono stati destinati a co-finanziare il Viaggio della Memoria, esperienza importantissima per gli alunni meritevoli che tornano con un grossissimo bagaglio umano che puntualmente condividono con i compagni. Altra parte è stata destinata a interventi nelle scuole per ridurre l‘utilizzo di plastica (la famosa riduzione dei rifiuti, nostro costante tema di lavoro), inoltre si è messa la parola fine a scene indegne che ricordo bene fino a qualche anno fa, quando i miei figli erano piccoli: le collette tra genitori per l’acquisto della carta igienica o del sapone da portare a scuola, ora, grazie all’accordo di programma con gli istituti comprensivi, vengono elargiti alle scuole oltre 13 euro per ogni alunno, finalizzati a coprire questo genere di spese, ma anche a finanziare i progetti per studenti e docenti.

Insomma in un periodo così difficile per tutti mi fa piacere sottolineare un’eccellenza della nostra città, in un mondo di negatività è bello che Aprilia esca sui giornali anche per classifiche positive, perché Aprilia è anche, e soprattutto, questo”.

La consigliera della Rete dei Cittadini per Aprilia

Alessandra Lombardi