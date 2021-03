Riqualificazione di Anzio, nuova segnaletica nelle rotatorie e interventi di arredo urbano

Prosegue l’impegno dell’Amministrazione De Angelis per la riqualificazione del territorio, con tutta una serie di interventi per il restyling della segnaletica verticale ed orizzontale e dell’arredo urbano cittadino.

“In questi giorni, – afferma l’Assessore alle politiche del territorio del Comune di Anzio, Gianluca Mazzi – siamo intervenuti per la nuova segnaletica delle rotatorie nei pressi di Via del Faro, Via Roma, Via Nettunense angolo Via della Cannuccia e zona piscina comunale, Via Ardeatina angolo Viale Marconi, Piazzale S. Antonio, Via Casal di Brocco e Piazza Dante Zemini. In Piazza Fiume ad Anzio Colonia ed in Piazzale Orazio sono stati posizionati nuovi elementi di arredo urbano ed altri interventi sono in programma sul nostro territorio”.