Anzio. Lo skate park allo Zodiaco da parco giochi a zona pericolosa

Realizzato circa 10 anni orsono lo skate park del quartiere Lo Zodiaco ad anzio Versa in condizioni disastrose. Oltre a non essere più fruibile i resti della struttura rappresentano anche un pericolo per i cittadini e soprattutto per adolescenti e bambini. Non si capisce perché i Comune non intervenga ad eliminare il degrado in questo quartiere. Anche perché fu proprio l’ente locale che 10 anni orsono su proposta di un’associazione licale di giovani realizzò il parco per gli appassionati di skate.

Foto Manuela Mascherana