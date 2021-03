Capolei alla premiazione del torneo regionale Quadri Inox: “Sostenere lo Sci e la montagna”

Domenica 21 marzo in località Campo Felice il Consigliere regionale del Lazio Fabio Capolei ha partecipato alla premiazione del “2° Trofeo Quadri Inox – Gara 2”, master regionale categorie Giovani e Senior, su invito dello Sci Club di Pomezia “ALISKI Racing Team ASD”, società organizzatrice della competizione. Gli atleti in gara si sono sfidati nella disciplina dello slalom gigante.

“Sono un grande appassionato di montagna, luogo di aria buona, salubrità e di sport – ha dichiarato il Consigliere Capolei a margine della premiazione – Lo Sci è un’attività che abbraccia tutte le generazioni, grandi e piccoli, e va sostenuta. Come vanno sostenute tutte le attività, sportive ed economiche, che si svolgono in montagna. Il settore – sottolinea – ha vissuto una stagione caratterizzata purtroppo da ingenti perdite dal punto di vista economico a causa delle restrizioni per la pandemia. Imprenditori, sportivi e appassionati di montagna meritano risposte chiare e immediate da parte delle istituzioni. Noi, in Consiglio regionale, faremo la nostra parte”, conclude Capolei.