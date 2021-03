Anci. Dal 30 marzo, Zona arancione e rossa, tutte le informazioni utili

Anci Lazio

Da Martedì 30 Marzo fino al 2 Aprile la Regione Lazio sarà zona arancione.

Dal 3 al 5 Aprile tutta Italia sarà zona rossa.

Dal 6 Aprile la Regione Lazio sarà zona arancione.

Sono queste le decisioni del Governo e del Ministero della Salute per le prossime settimane.

Per questo weekend, fino a Lunedì 29 Marzo, la Regione Lazio continuerà ad essere zona rossa, poi il colore cambierà come descritto nel paragrafo precedente.

Nelle infografiche a cura degli Uffici Stampa degli Enti Comunali e Sovracomunali del Lazio tutte le informazioni su aperture e chiusure e sui ritorni a scuola.

Per quest’ultimo punto ricordiamo che nei giorni di Martedì 30 e Mercoledì 31 Marzo le scuole torneranno ad essere aperte.