Nettuno, scompare la dipendente comunale Angela Passa

E’ venuta a mancare all’età di 53 anni la dipendente del comune di Nettuno Angela Passa. Ad Angela e alla sua famiglia il cordoglio della società Poseidon. “La società del comune di Nettuno Poseidon si stringe nel doloroso lutto per la prematura scomparsa della dipendente Angela Passa”.

“Il Sindaco e l’Amministrazione Comunale tutta si stringono al dolore della famiglia Passa per la scomparsa della cara Angela. La sua dipartita lascia un vuoto incolmabile in tutti i dipendenti comunali e della Poseidon che hanno avuto il privilegio di lavorare al suo fianco in questi anni. Ai suoi cari le più sentite condoglianze in questo momento di profondo dolore”, si legge in una nota del Comune.