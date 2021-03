Cammini italiani: via della transumanza Anzio Jenne

Passato, presente, futuro

Vivere il presente, guardando al futuro ma senza mai perdere di vista gli insegnamenti del passato è la filosofia di vita che ogni essere umano dovrebbe elevare a regola di comportamento.

E se situazioni contingenti rendono difficile vivere il presente, La Pro Loco “Città di Anzio” guarda con immutato ottimismo al futuro che sicuramente ci vedrà tornare a ritmi e situazioni di vita meno logoranti.

Uno dei progetti che la nostra Associazione tiene in maggiore considerazione per lo sviluppo turistico della nostra città è la “Via della Transumanza Anzio-Jenne”, progetto al quale sta lavorando ormai da diversi anni, che ha già riscosso l’interesse dei Sindaci dei quattordici Comuni attraversati che hanno sottoscritto un protocollo d’intesa per il suo riconoscimento ed attuazione.

Come già in passato ricordato, il progetto intende dare valore alle nuove frontiere del “turismo lento e sostenibile” (slow tourism) ed è indirizzato a quelle categorie di turisti i quali osservano una filosofia innovativa del tempo libero che consiste nel viaggiare alla scoperta di luoghi nascosti, paesaggi, borghi nel pieno rispetto dell’ambiente e godendo lentamente di ogni dettaglio e particolare del luogo visitato o esplorato.

Un mondo fatto di camminatori, ciclisti, amanti della natura che prediligono strade secondarie, sentieri nascosti e piccoli borghi ricercando luoghi poco affollati e immersi nella cultura locale con i suoi usi, costumi e tradizioni.

Coloro che si dedicano a questo tipo di turismo coprono distanze giornaliere di 25-30 km e di conseguenza il progetto, una volta attuato nella sua completezza, può generare effetti positivi sul sistema ricettivo di ogni piccolo borgo o paese attraversato, favorendo la creazione di nuove strutture e servizi conseguenti.

Come deliberato nel corso dell’ultimo Consiglio Direttivo del 20/2, si è riunito sabato 6/3 u.s. il gruppo di lavoro composto da G.Pacchiarotti, Sindaco di Jenne, e da A.Mammola, T.Amato e F.Salomoni della Pro Loco “Città di Anzio”, da M.Folco dell’Ass.ne “La Voce di Falasche ONLUS” e da A.Volpi dell’Ass.ne L.U.P.A. dove è stato definito il Progetto redatto dal Prof.T.Amato che verrà inviato all’approvazione dei Sindaci aderenti per la successiva presentazione alle autorità regionali per il suo inserimento nella R.C.L. (Rete Cammini Laziali).