Nettuno, 54esima vittima del Coronavirus dall’inizio della pandemia

A Nettuno si registra il 54esimo decesso dall’inizio della pandemia. Si tratta di un uomo di 72 anni che era ricoverato in una struttura ospedaliera. “Sono profondamente addolorato per questa perdita – dichiara il Sindaco Alessandro Coppola – il Coronavirus sta colpendo duramente la nostra città e ci troviamo ancora a dire addio ad un nostro concittadino. Alla sua famiglia e ai suoi cari vanno le mie più sentite condoglianze”.

Sono sei i nuovi casi di Coronavirus registrati a Nettuno. Cinque di questi sono stati posti in isolamento domiciliare, mentre uno è stato ricoverato. Si registrano anche sedici guarigioni. Gli attualmente positivi sono 240 di cui 16 ospedalizzati.