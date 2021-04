Pasqua il videomessaggio del sindaco di Nettuno

Al seguente link il videomessaggio di auguri del Sindaco Alessandro Coppola rivolto ai cittadini in occasione dell Pasqua

https://fb.watch/4F486HdLlS/

Di seguito la lettera integrale di Sindaco Coppola

Voglio fare gli auguri di Buona Pasqua a tutti i cittadini di Nettuno. Abbiamo passato tutti un anno pesante, che ci ha portato nuove sfide e tanti problemi. Speravo davvero che questa Pasqua sarebbe stata diversa da quella dello scorso anno, ma almeno in questo 2021 vediamo un traguardo possibile: quello del pieno ritorno alla normalità. I vaccini sono un’arma concreta contro la pandemia che ha cambiato le nostre abitudini e che, anche in questi giorni di festa, ci tiene lontani dalla famiglia e dagli amici.

Dobbiamo fare insieme un ultimo sforzo per riconquistare la libertà di stare insieme in sicurezza e di tornare ad abbracciarci.

In queste Feste un augurio speciale lo voglio fare a tutti i dipendenti comunali che si sono messi a disposizione della comunità per alleviare il peso del covid, con molta fatica e correndo il rischio di essere contagiati. Diversi uffici sono stati chiusi e c’è chi è in cura, a loro, come a tutti gli altri cittadini contagiati, faccio i migliori auguri di pronta guarigione. Voglio fare gli auguri ai volontari di Unitalsi e Protezione Civile che in questi giorni come in passato si sono impegnati, come già avvenuto prima di Natale, per tendere una mano ai cittadini in difficoltà. Anche se non riusciamo a fare tutto quello che vorremmo voglio ribadire con forza che il Comune sta facendo tutto il possibile per stare vicino ai cittadini, a chi sta male, a chi paga il prezzo delle chiusure a chi si sente isolato e solo. A tutti loro dico, non bisogna perdere la speranza. Infine voglio abbracciare tutte le famiglie di Nettuno a cui il covid ha strappato un genitore, un figlio, un ami

co. Delle 54 vittime che registra la nostra città diverse erano anche miei affetti e sono tra coloro che hanno patito molto per queste perdite. Anche per questo ci tengo a sottolineare che oggi, nonostante i vaccini, il distanziamento resta fondamentale nella lotta al Coronavirus e tutti noi dobbiamo fare la nostra parte per uscire vivi da questa pandemia. Presto tutto questo sarà solo un brutto ricordo e torneremo a vivere e ad abbracciarci.

E allora vi porgo Tanti auguri, che sia una Pasqua serena e responsabile, un momento di vera rinascita.

Il Sindaco di Nettuno

Alessandro Coppola