Anzio, Marcello Fotia in corsa per la finale della Master Pizza Champion

Il noto pizzaiolo di Anzio, Marcello Fotia della Divina Commedia di Lavinio, è tra i concorrenti che puntano alla finale della Master Pizza Champion, il primo ed unico talent show dedicato ai pizzaioli professionisti, quest’anno alla sua sesta edizione. Le selezioni, causa Covid, sono social: i primi tre concorrenti più votati avranno accesso immediato alla fase finale del programma televisivo. Per votare Fotia basta andare su https://www.ristorazioneitalianamagazine.it/mpc2021/?fbclid=IwAR0VMrzmQuajjI71N0w0AAU70Icm99-8dX6TH0wRFb_ubvwxDfpbqTrxGx4#f e cliccare sul tasto “VOTA” sotto alla foto del concorrente. Compilando il form che appare, l’utente riceverà all’indirizzo e-mail inserito un messaggio per confermare il suo voto. Solo così la votazione sarà considerata valida.

Sarà preso in considerazione solo un voto per ciascun dispositivo utilizzato, facendo fede l’indirizzo IP. I dati delle votazioni vengono aggiornati ogni lunedì alle 12.00. Sono già dieci i finalisti classificati: Paolo Moccia, Francesco Bellocchio, Raffaele Gentile, Fabio Strazzella, Rossano Barbieri, Gerardo Comentale, Carlo Di Girolamo, Lucio Pietro Di Maria, Mario Pirrotta e Claudio Bono.

All’appello ne mancano sei e allora non resta che fare il tifo per il nostro pizzaiolo e votare.