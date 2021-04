Regolamento comunale sul gioco d’azzardo, il Coordinamento SlotMob in attesa di risposte

Le associazioni che aderiscono al Coordinamento organizzativo Slot Mob sul territorio di Anzio e Nettuno, per iniziative e manifestazioni legate ad attività volontarie di sensibilizzazione ed informazione sui rischi del gioco d’azzardo, culminate nell’evento Slotmob#219 svolto ad Anzio in Piazza Pia, informano la cittadinanza che:

-le richieste dei cittadini, intervenuti numerosi a quell’evento con proposte e suggerimenti per contrastare e limitare la diffusione del gioco d’azzardo sul territorio comunale di Anzio, ci hanno permesso di inquadrare il fenomeno del gioco d’azzardo sia come problematica sanitaria che come situazione sociale, rispetto alla quale é opportuno vigilare, affinché la legalità venga sempre affermata;

– dato che si è evidenziata l’urgenza e la necessità di tutelare le fasce a rischio della popolazione, regolamentando, ad esempio, gli orari di apertura delle sale slot e le distanze di queste ultime dai luoghi ritenuti sensibili, come le scuole, i centri di aggregazione sociale per i giovani e per gli anziani, ci siamo impegnati, in una forma giuridicamente attendibile, nella redazione di un regolamento comunale in materia di disciplina del gioco d’azzardo sul territorio comunale di Anzio.

La proposta di regolamento è stata presentata agli Uffici interessati del Comune di Anzio in data 15 giugno 2020, mediante protocollazione via posta elettronica certificata.

Abbiamo già dato informazione alla cittadinanza di ciò e, alla luce di quanto detto, come Coordinamento SlotMob, manifestiamo un certo disagio e un fermo disappunto nell’ appurare che i competenti organi comunali non riescono a procedere in tempi celeri nel provvedere alla deliberazione di questa nostra proposta di regolamento.

Rimaniamo consapevoli che spetta all’Amministrazione Comunale, qualora ritenuto necessario, modificare e/o integrare il contenuto del regolamento da noi presentato.

Continuiamo ad avere particolare attenzione verso questo fenomeno psicosociale, proprio perché, complice la crisi economica susseguente all’emergenza sanitaria, le quote di popolazione a rischio sono aumentate, pertanto, manterremo un atteggiamento propositivo, ma vigile, costruttivo, ma assertivo.

lnfine, con l’occasione ringraziamo ancora le numerose persone che sono intervenute durante lo SlotMob e negli altri eventi di sensibilizzazione da noi promossi sul nostro territorio.

ll Coordinamento Organizzativo SlotMob di Anzio-Nettuno:

RETI DI GIUSTIZIA – IL SOCIALE CONTRO LE MAFIE

MOVIMENTO DEI FOCOLARI

AZIONE CATTOLICA DI ALBANO PARROCCHIA SANT’ANTONIO ABATE DI FALASCHE

SEZIONE SCOUT DI ANZIO-NETTUNO DEL C.N.G.E.I.

GRUPPO SCOUT A.G.E.S.C.l. ANZIO-NETTUNO 1