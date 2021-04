Anzio, l’assessore Di Carlo passa in Forza Italia: “Grande opportunità”

“Sono felice di entrare a far parte della famiglia di Forza Italia. Ringrazio il partito per questa opportunità, in modo particolare il Coordinatore Regionale Claudio Fazzone, il Coordinatore provinciale Vincenzo Capolei, e il Consigliere regionale Fabio Capolei, ai quali mi lega da anni un solido rapporto di amicizia. Loro, e tutti i consiglieri di Forza Italia di Anzio, sono stati decisivi affinché io prendessi questa decisione”, lo comunica in una nota l’assessore alle Politiche Ambientali e Sanitarie di Anzio, Gualtiero Di Carlo, annunciando ufficialmente il suo passaggio al gruppo Forza Italia.

“Sono consapevole di avere una grande responsabilità – sottolinea Di Carlo – ma sono pronto a lavorare con i miei nuovi colleghi. La famiglia di Forza Italia di Anzio continua ad allargarsi, a dimostrazione del fatto che sul territorio siamo una realtà importante in cui sono presenti personalità politiche capaci che lavorano bene per i cittadini. Sono soddisfatto della scelta fatta”, conclude.