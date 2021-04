“No ai licenziamenti Alitalia” S.I. oggi al sit in davanti al Campidoglio

“Non indietreggeremo di nessun centimetro, per questo saremo, come Sinistra Italiana Lazio, presenti al Campidoglio, per ribadire il nostro No al licenziamento di oltre 5.500 lavoratori e No allo smembramento della compagnia di bandiera – così il Segretario Sinistra Italiana Lazio Massimo Cervellini – Ciò che lascia interdetti è che il Comune di Roma ancora non abbia espresso nulla e non abbia preso una netta posizione relativamente a questa questione. Come Sinistra Italiana abbiamo più volte espresso l’opinione che soluzioni alternative al nuovo piano industriale ci sono, ma purtroppo le scelte di questo Governo fanno capire che l’obiettivo è quello di licenziare e ridimensionare la compagnia. Ciò nonostante continueremo in questa lotta della difesa di ogni singolo posto di lavoro; sopratutto in un periodo come quello che stiamo attraversando il Ministro Giorgetti e il Presidente Draghi stanno decidendo di lasciare senza lavoro più di 5.500 dipendenti. La crisi sociale ed economica che a seguito di questa procedura si aprirà sarà senza precedenti, vanno adottate misure e soluzioni che producano occupazione e lavoro, no licenziamenti e smembramenti – conclude il Segretario SI Lazio Cervellini.