Anzio. Buccolini: Il museo dello sbarco, una sconfitta per la cultura e per la storia mascherata da vittoria

Allontanare il Museo dello Sbarco da quello Archeologico è un errore clamoroso. Durante la diretta televisiva di Young TV ho ricordato al Sindaco Dott. Candido De Angelis la promessa fatta prima delle elezioni del 2018, e riaffermato e consigliato, che la sede migliore era quella dell’attuale Ufficio Tecnico. In cambio ho ricevuto insulti e minacce in diretta senza possibilità di replica. L’Ufficio Tecnico sperpera spazi immensi in un immobile magnifico, accoglie l’ufficio dell’Assessore Gianluca Mazzi, che occupa il primo piano intero. Sarebbe stato opportuno mantenere quanto promesso privatamente in campagna elettorale, e regolarmente sottoscritto e firmato, spostare l’Ufficio Tecnico nella vecchia sede della Polizia Municipale, e mantenere il sodalizio di vicinanza tra i due musei. Il RE ordina, il gregge nel recinto esegue, le mummie tacciono, e chi è da TSO continua a lottare per una città turistica con un fondamento di storia e cultura. Il Movimento I❤️Anzio® non considera la soluzione proposta del Dott. Candido De Angelis assolutamente valida, anzi, un danno ulteriore alla nostra storia, ai cittadini, alla città, al turismo qualificato e non “fagottaro”. D’altronde i tanti milioni di euro spesi negli anni per il restauro di Ville Cardinalizie e Papali, o immobili ricchi di storia come tante altre strutture di altissimo pregio, sono tutte regolarmente occupate da uffici comunali, scrivanie di assessori immense, ideali per atterraggi di biplani o mongolfiere, spazi sterminati dove per arrivare ad un distributore automatico conviene prendere un taxi, o per arrivare ad un servizio igienico occorre attendere un autobus di linea. Per il beneficio privato o il “pavoneggiamento” personale gli spazi non mancano, per il Museo dello Sbarco invece, basta un immobile dimenticato, nascosto, di difficile accesso. Questa è la Politica del fare del RE, il sovrano della NOSTRA città, dove l’asfalto spopola e sprona il futuro elettorato, mentre l’archeologia viene ricoperta, la storia dimenticata, la cultura accantonata. Tante promesse vane, nessuna delle quali rispettata o mantenuta. Illustrissimo Sindaco Dott. Candido De Angelis, il Movimento I❤️Anzio® l’attende per un confronto elettorale per il 2023 ben diverso da quello del 2018, speriamo che nell’immediato futuro non opti per alternative o destinazioni politiche diverse, non vorremmo perdere la soddisfazione e l’occasione per un confronto diretto. Chissà se riusciremo a resistere più di 3 secondi e 1/2… (Cit). Buccolini Giorgio – Movimento I❤️Anzio®…