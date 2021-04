Nettuno. PD e Patto: Solidarietà alla De Zuani per gli orribili attacchi sessisti

I gruppi consiliari del Partito Democratico e del Patto per Nettuno esprimono la più sincera solidarietà alla consigliera Lucia De Zuani per gli orribili e deprecabili attacchi sessisti ricevuti sui social. Questa laddove ce ne fosse ulteriore bisogno è l’ennesima dimostrazione di come sia assolutamente necessaria una legge come quella proposta dell’on. Zan che tuteli tutti dalla violenza e dal bullismo anche verbali. Personalmente non siamo d’accordo su nulla delle scelte politiche della consigliera De Zuani, come del fatto di aver accettato una deleghetta farlocca al demanio, elargita capziosamente dal sindaco Coppola, ma le parole di odio e di scherno che Lucia ha dovuto subire ci indignano e ci rattristano e per questo oltre a condannare con forza tutti i “leoni da tastiera” che non hanno altro da fare che offendere con violenza le persone mandiamo alla consigliera un virtuale ma caloroso abbraccio solidale.

Roberto Alicandri

Marco Federici

Antonio Taurelli