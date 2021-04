Nettuno, Mauro: “Solidarietà alla consigliera De Zuani da tutto il gruppo Fi”

“Potevamo immaginare che la notizia dell’ingresso in Forza Italia della Consigliera De Zuani potesse far discutere sul piano politico, riscontrando pareri favorevoli o contrari, e invece prendiamo atto, con profonda tristezza, dei commenti spiacevoli ricevuti dalla nostra collega, commenti che con la politica non hanno nulla a che fare”, lo dichiara in una nota la Consigliera Comunale di Nettuno Elisa Mauro, coordinatrice provinciale di ‘Azzurro Donna’, manifestando a nome del gruppo Forza Italia la propria vicinanza alla collega Lucia De Zuani, che nelle scorse ore ha ricevuto su Facebook commenti carichi di ignoranza sotto un post che dava la notizia del suo ingresso in Forza Italia.

“Ci tengo innanzitutto a dire che provo profondo imbarazzo per queste persone – aggiunge Mauro – È sconfortante che nel 2021 si debba ancora fare i conti con questi ragionamenti novecenteschi, anacronistici, e che oggi dovrebbero essere ormai superati. Fa ancora più male poi quando questi attacchi vengono fatti da altre donne. Significa che c’è ancora molto lavoro da fare. Una Consigliera comunale dovrebbe essere apprezzata, o criticata, per le proprie idee e per l’impegno che mette nel portare avanti la propria attività politica, non per il proprio aspetto fisico”.

“Ritengo inoltre – sottolinea – che ‘libertà di espressione’ non significhi essere liberi di offendere altre persone, perché maleducazione e volgarità sono sempre atteggiamenti sbagliati. Per questo motivo a nome di tutto il gruppo Forza Italia di Nettuno voglio esprimere solidarietà nei confronti della Consigliera Lucia De Zuani, e dire che siamo molto felici che abbia scelto di unirsi alla nostra famiglia”, conclude la nota.