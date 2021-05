Certificati anagrafici in tabaccheria, a Nettuno servizio anche con la Spid

E’ in fase di completamento il potenziamento dei servizi online del comune di Nettuno iniziato lo scorso 15 marzo. Oggi è già possibile accedere nell’area riservata ai servizi demografici del sito istituzionale www.comune.nettuno.roma.it e scaricare le proprie autocertificazioni. Dal prossimo 1 giugno, accedendo con lo Spid, sarà possibile stampare, in maniera completamente gratuita, i propri certificati anagrafici come stato di famiglia, residenze ecc… Un servizio che si affianca a quello delle tabaccherie inaugurato una settimana fa e che ha già visto produrre circa 200 certificati anagrafici per i cittadini di Nettuno che, ora, potranno utilizzare tre metodi per avere le certificazioni necessarie in breve tempo e senza fare file.

“Questo potenziamento dei servizi online a cui ha lavorato in questi mesi il Ced che ringrazio per il lavoro svolto – dichiara il Vicesindaco Alessandro Mauro – andrà ad affiancare il servizio che abbiamo inaugurato la scorsa settimana in convenzione con le tabaccherie. In questo modo ampliamo ancora la rete di servizi a disposizione del cittadino con gli utenti che possono reperire i propri certificati utilizzando tre opzioni diverse: presso gli uffici comunali previo appuntamento nel rispetto delle normative anticovid, in tabaccheria e online dal sito comunale in maniera completamente gratuita utilizzando lo SPID a partire dal 1 giugno. Sono soddisfatto di questi servizi che siamo riusciti a mettere a disposizione della collettività e che vanno a sostenere l’enorme lavoro in capo all’Ufficio Anagrafe del Comune di Nettuno”.