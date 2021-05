Nettuno, disponibile il modulo per chiedere le borse di studio as 21/22

E’ online l’avviso pubblico destinato agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado statali e paritarie per ottenere le borse di studio per l’anno scolastico 2020/2021. L’importo unitario delle Borse di Studio nella Regione Lazio viene determinato in € 200,00, rideterminabile in rapporto del numero totale dei richiedenti e alle risorse finanziarie disponibili nel limite massimo di €. 500,00 come previsto dalle disposizioni ministeriali. Le borse di studio saranno erogate per l’acquisto di libri di testo, per la mobilità e il trasporto degli studenti e per l’accesso a beni e servizi di natura culturale.

Per richiedere la borsa di studio gli studenti devono avere:

1. La residenza nel Comune di Nettuno

2. L’iscrizione presso scuole di secondo grado, statali e/o paritarie, appartenenti al sistema nazionale di istruzione

3. ​ I.S.E.E. non superiore ad € 15.748,78 desunto dall’ultima attestazione ISEE in corso di validità.

La domanda è scaricabile dal sito del Comune di Nettuno al seguente link oppure può essere ritirata in modalità cartacea presso l’Ufficio URP sito in Via Giacomo Matteotti n. 37 e presso la portineria dell’ex ostello in Via della Vittoria n 2. La riconsegna potrà pervenire in formato pdf al seguente indirizzo di posta elettronica: borsedistudiomiur@comune.nettuno.roma.it oppure consegnata brevi mani presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Nettuno Via G. Matteotti, 37 entro e non oltre il 04 giugno 2021.

La domanda dovrà essere completa di:

1. Attestazione ISEE;

​ 2. Fotocopia documento in corso di validità del genitore/tutore in caso di studente minore di età;

3. Fotocopia documento di identità in corso di validità e codice fiscale (tessera sanitaria) dello studente.

Per informazioni rivolgersi al numero 06-98889325 – Ufficio Pubblica Istruzione ufficio.pubblicaistruzione@comune.nettuno.roma.it

​