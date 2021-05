Anzio. “Uniti per il Mare 2.0” giornata di pulizia delle spiagge

#UNITI PER IL MARE 2.0 ideata da Matteo Nani di Sons of the ocean di Livorno, per la seconda giornata nazionale ( la prima si è tenuta il 30 gennaio) in difesa del mare; ben 103 associazioni in ogni parte d’italia si e data appuntamento alle 9,30 di questa mattina.La giornata è incominciata con un breafing informativo sul danno delle plastiche e microplastiche a mare e poi è partita la vera e propria pulizia con catalogazione rifiuti per il progetto “PLASTICHEAMARE” in collaborazione con l’università di Pisa ed Thalassa per far si che i dati raccolti a campione sulle varie spiagge inizino ad essere utili per un vero cambiamento e non un semplice tamponare un problema momentaneamente … Alla sola spiaggia di Lido dei Gigli abbiamo raccolto una 30ina di sacchi di plastiche varie , un copertone , svariate cassette da frutta e un barile di plastica con tante belle cozze attecchite e svariate taniche di carburante, reti sotterrate con i mezzi meccanici … Anzio era presente con ben con oltre 10 associazioni:

-Free surf arcade

-Retake Anzio

-Guardie zoofile ecologiche

-AS D città di Anzio

-Mare Vivo

-Innocenziana

-ASD Surf Beat Anzio

-Una goccia nel mare

-Puliamo Anzio, etc……”vedere l’interesse dei bambini in queste giornate , mi fa sperare che andiamo verso un cambiamento di rotta, fermare l’incuria si può , la nostra madre terra non merita quello che stiamo facendo , Lucia Costantino RETAKE ANZIO