È stato inaugurato questa mattina il monumento in memoria delle vittime nettunesi del Coronavirus voluto dall’Assessorato all’Ambiente e ai servizi cimiteriali guidato dall’assessore Claudio Dell’Uomo. Presente all’inaugurazione anche una rappresentanza dei famigliari delle vittime della pandemia.

“È un momento che non avremmo mai voluto vivere – dichiara l’Assessore Claudio Dell’Uomo – ma è la triste realtà con cui dobbiamo fare i conti. Abbiamo fortemente voluto lasciare un ricordo ai nostri concittadini portati via dal COVID 19. Come tutte le catastrofi è giusto ricordare con un monumento chi ci ha lasciato ed è giusto che i parenti possano piangere in un luogo i loro cari, specialmente chi non ha potuto avere il conforto di una cerimonia funebre. Penso soprattutto ai famigliari delle prime vittime. Qui al cimitero vedevamo bare arrivare sole, al massimo con una persona a poter salutare un caro che non c’era più. Questa pandemia è stata una sofferenza per tutta la nostra comunità e speriamo che questo monumento possa donare un po’ di conforto a chi ha perduto una persona cara. L’obiettivo, adesso, una volta terminata questa è emergenza sanitaria è istallare qui una targa con i nomi di tutte le vittime del Coronavirus”

All’inaugurazione del monumento in memoria delle vittime del Coronavirus il Vicesindaco Alessandro Mauro.

“Oggi inauguriamo questo monumento dopo 14 mesi di sofferenza e drammi familiari – ha detto il Vicesindaco Alessandro Mauro – va riconosciuto all’assessore all’ambiente Claudio Dell’Uomo la sensibilità è l’impegno che ha in campo, a costo zero dell’amministrazione, lavorando sette giorni su sette, per realizzare questo monumento per famiglie nettunesi che sono state distrutte dal dolore causato dal coronavirus. È straziante pensare a 59 persone portate vie in pochi giorni o settimane e al dolore di altrettante famiglie della nostra città. Nettuno è vicina a tutti i nettunesi che hanno sofferto per questa pandemia”