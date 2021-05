Progetti per il “Dopo di Noi”, online sul sito del comune di Nettuno l’avviso pubblico

E’ stato pubblicato sul sito internet del Comune di Nettuno l’ Avviso Pubblico “Dopo di Noi” finalizzato alla raccolta delle domande per la realizzazione o la prosecuzione di progetti personalizzati per l’esecuzione di interventi a favore di persone con disabilità grave non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, in vista del venir meno del sostegno genitoriale, ovvero privi del supporto familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire l’adeguato supporto.

L’obiettivo di questo avviso è promuovere la realizzazione di soluzioni innovative che offrano alle persone con disabilità grave la possibilità di esercitare il diritto di vivere nella società, con la stessa libertà di scelta e autonomia propria di tutte le persone, trovando alternative possibili all’istituzionalizzazione. Tale finalità viene perseguita attraverso la definizione e la realizzazione di Progetti Personalizzati con i quali si tracciano percorsi che assicurino adeguata assistenza e qualità della vita secondo le specifiche esigenze ed aspirazioni di ogni persona con disabilità. Si intende, quindi, offrire alle persone con disabilità grave soluzioni per esercitare il diritto a vivere nella società incentivando e promuovendo, per loro, la realizzazione di percorsi di autonomia e di promozione all’inclusione sociale.

Le domande dovranno essere redatte secondo lo schema dell’Allegato 1 del presente avviso, nel quale si attesta il possesso dei requisiti minimi e si forniscono informazioni rispetto la situazione sanitaria, sociale ed economica del richiedente e della sua famiglia. Il modulo per la domanda di partecipazione alla realizzazione o prosecuzione dei progetti personalizzati Allegato 1, è reperibile sui siti istituzionali dell’ASL Roma 6, Comuni di Nettuno, Anzio, Ardea e Pomezia e potrà essere presentato presso i rispettivi Uffici Protocollo dei Comuni di Residenza o agli indirizzi Pec dei Comuni entro il 04 giugno 2021.

Tutti i dettagli e i modelli da compilare sono disponibili al seguente link https://trasparenza.comune.nettuno.roma.it/archivio11_bandi-gare-e-contratti_0_658399_0_1.html

