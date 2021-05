Con l’inizio della bella stagione, cresce tra i giovani e giovanissimi, la sana voglia di mettersi alla guida delle due ruote. I dati statistici però, confermano che la maggior parte dei danni e delle morti per incidenti stradali riguarda i ciclomotori.

Diversi sono i fattori che incidono sul tasso di mortalità soprattutto dei giovani su due ruote. In Italia, il 26% dei conducenti di moto e veicoli a due-tre ruote, restano vittime a causa di inesperienza nella guida, eccesso di velocità, mancato utilizzo dei caschi di protezione, guida distratta, motoveicoli non sicuri e inadeguata sicurezza delle strutture stradali.

Il Presidente Claudio Manenti con i suoi Bikers Helping Children del Motoclub “In Moto per Passione” anche quest’anno ha lanciato una nuova iniziativa rivolta al sociale e indirizzata soprattutto ai giovani, ma anche ai meno giovami, del territorio di Anzio Ardea e Nettuno.

L’iniziativa dal titolo, “2 ruote in sicurezza” avrà l’intento di indirizzare specialmente i più giovani, ad una corretta educazione stradale, i quali, formati ed educati, da veterani delle “due ruote”, saranno indirizzati ad assumere un atteggiamento coscienzioso e responsabile sulla strada, che molto spesso costituisce un pericolo per i motociclisti, anche a causa dei comportamenti errati di automobilisti distratti, che potrebbero essere invece facilmente preveduti.

In Moto Per Passione ed i suoi Bikers Helping Children, invitano tutti gli interessati a rendersi partecipi attraverso uscite di gruppo, valutazione e consigli su come affrontare i percorsi in totale sicurezza, dando la possibilità di partecipare anche a lezioni teoriche di gruppo sul tema della “Sicurezza Stradale”, coadiuvati da personale Sanitario e FF.O con corsi di primo soccorso e BLS-D e conseguenziale rilascio di attestati “ARES118”, utili per l’acquisizione di crediti formativi nel mondo studentesco e riconosciuti dalla Regione Lazio,

Per i minori di 18 anni e necessario il consenso dei genitori previsto della:

A.S.D. In Moto Per Passione

“Se vuoi sapere chi siamo visita la nostra pagina o gruppo Facebook In Moto per Passione Club Italia In Moto per Passione Contatti: Segretario sig. Edoardo Petracchini tel. 3394934746 E-mail inmotoperpassione@libero.it”.