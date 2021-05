Patto del Popolo: le minacce alla Giannino fatto grave

Una grave vicenda, che lascia veramente l’amaro in bocca: le minacce recapitate a Lina Giannino hanno scosso di nuovo la città di Anzio.

Importante è l’empatia dei cittadini, che condannano il gesto e manifestano solidarietà alla consigliera Giannino.

Come donna, in primis, ma soprattutto come rappresentante dei cittadini di Anzio.

Esprimiamo tutta la nostra solidarietà alla Consigliera Lina Giannino per il grave fatto compiuto nei suoi confronti, fatto censurabile indipendentemente ed a prescindere da ogni motivazione. Siamo veramente colpiti da quanto accaduto e confidiamo in un celere svolgimento delle indagini al fine di accertare le responsabilità nell’interesse dell’intera comunità.

Non è la prima volta che le accade qualcosa del genere:

Il recapito del proiettile, le scritte offensive sui muri, le frasi sessiste sui social, le umiliazioni subite in consiglio comunale.

Sono gesti assurdi, poi rivolte ad una persona che si è sempre spesa per il bene del paese.

Ma a cosa siamo arrivati ad Anzio con gesti del genere?

Lina è una persona corretta e gentile che sta svolgendo il suo ruolo con passione e impegno. E “questo è un atto in pieno stile mafioso”, dice più di qualcuno.

A Lina la nostra solidarietà, gli episodi di cui è stata fatto oggetto, sono deprecabili e da condannare senza se e senza ma. Rappresentare i propri cittadini è un impegno importante per ogni Consigliere, ogni minaccia a chi rappresenta altri cittadini è una minaccia alla libertà di ognuno di noi. Stringiamoci intorno a Lina Giannino il cui impegno, ne siamo sicuri, non verrà meno.

Possiamo solo dirle di tenere duro e non demoralizzarsi!

Patto del Popolo