Anzio. Solidarietà alla Giannino dalle forze politiche. ApA: comunicato del sindaco inaccettabile

L,’ennesimo atto intimidatorio conto la consigliera Giannino non può passare sotto silenzio. Ad esprimere solidarietà i Consiglieri Pollastrini M5S e Brignone ApA. Il Partito Democratico di Anzio, il Patto del Popolo con un messaggio su facebook di Patrizio Placidi “eprime piena solidarietà”, e Alternativa per Anzio.

Secondo Alternativa per Anzio: Il comunicato stampa con cui il Sindaco De Angelis commenta l’ennesimo atto di minacce alla Consigliera Lina Giannino è semplicemente inaccettabile per un Paese civile e democratico. Parlare in maniera asettica di “fatto di cronaca”, senza nemmeno fare il nome della persona interessata dalle minacce, è una vergogna cui non avremmo mai pensato di assistere.

Alla consigliera Giannino va ancora una volta la solidarietà di tutta Alternativa per Anzio. Al Sindaco la preghiera e la speranza che trovi da qualche parte dentro di sé il rispetto e il senso delle istituzioni che in ventitré anni non ha mai dimostrato.