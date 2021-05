Avviso Pubblico: Ancora minacce contro la consigliera di Anzio, Lina Giannino

Il comunicato di Avviso Pubblico

Un nuovo e gravissimo atto intimidatorio si è verificato ad Anzio nei confronti della

consigliera comunale Lina Giannino. Nei giorni scorsi, presso la sede del Comune, è stata recapitata l’ennesima busta indirizzata alla consigliera contenente una lettera minatoria a firma di un fantomatico Club Anzio.

La consigliera Giannino subito dopo le elezioni comunali del 2018 aveva già subito pesanti minacce, dalle gomme bucate dell’autovettura alle scritte ingiuriose nei suoi confronti sui muri

della città.

Avviso Pubblico nel denunciare questi vili episodi ed esprimere la propria solidarietà e vicinanza alla consigliera del Comune di Anzio, Lina Giannino, auspica che le Forze dell’ordine facciano luce in tempi rapidi sulla vicenda, assicurando i responsabili alla giustizia e chiede alle Istituzioni di non lasciare soli gli amministratori sotto tiro affinché mai venga meno la possibilità

per un amministratore di esercitare il proprio mandato senza indebite pressioni, in un ambito di sana democrazia.

Roma, 17 maggio 2020