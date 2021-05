Anzio. Il consigliere regionale Cacciatore presenta interrogazione su impianto stoccaggio rifiuti

Il consigliere Cacciatore chiede all’assessore Valeriani: quali azioni ritenga di mettere in opera al fine della salvaguardia e della tutela della salute dei cittadini.

Al Presidente del Consiglio Regionale del Lazio On. Marco VINCENZI

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

Oggetto: autorizzazione Impianto di stoccaggio rifiuti Anzio

PREMESSO CHE

 sull’area di Sàcida – Padiglione (Anzio, Roma) nella quale già è presente un impianto biometano da FORSU già realizzato e in funzione, denominato Anziobiowaste, situato in via Spadellata 5 insistono altri due progetti di impianti per il trattamento rifiuti: Eco Transport in via Cinque miglia snc – impianto di stoccaggio rifiuti recentemente approvato da Città metropolitana di Roma capitale (CMRC) – e Green future 2015, impianto biometano da FORSU e stoccaggio rifiuti, in via Amedeo Nazzari snc, che invece non è stato autorizzato dalla Direzione rifiuti della Regione Lazio;

 risulta attualmente in fase di approvazione in CMRC un ulteriore progetto di impianto di stoccaggio

rifiuti della società Eco Transport, da situarsi in via Spadellata a poca distanza dal sopracitato impianto biometano Anziobiowaste;

 la relativa Conferenza dei Servizi inizialmente prevista in CMRC per il 10 maggio 2021, è stata posticipata al 9 giugno 2021, in quanto la CMRC comunica che sul cumulo di impianti presenti nella

zona debba esprimersi la Regione Lazio ed in particolare l’Area V.I.A. della Direzione regionale Politiche ambientali e ciclo dei rifiuti.

CONSIDERATO CHE

 la disposizione di tali impianti e progetti grava su un’area al centro del quale insiste la scuola primaria e dell’infanzia Angelita (ex-Spalviera);

 all’interno del suddetto sito sono risultano inoltre presenti abitazioni civili.

VISTI

 Il D.Lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale – TUA) per quanto concerne le procedure per gli insediamenti di impianti di trattamento rifiuti urbani;

 Il Piano Regionale Gestione Rifiuti (PRGR) approvato in data 06/08/2020 dal Consiglio Regionale che stabilisce distanze di sicurezza, fattori di esclusione e di attenzione progettuale per gli insediamenti

di impianti, nonché i fabbisogni di trattamento regionali;

 La LR 13/2019 sulle aree a rischio ambientale che istituisce strumenti di precauzione e di risanamento in caso di rilevo di alterazioni ambientali tali da far ritenere che sussista un rischio di dànno.

SI INTERROGA

La Giunta regionale del Lazio e l’assessorato competente per sapere:

 quali azioni ritenga di mettere in opera al fine della salvaguardia e della tutela della salute dei cittadini della zona interessata. In particolare se non si ritenga opportuno attivare un monitoraggio inerente

la salubrità ambientale dell’area suddetta e su questa base considerare l’eventualità dell’applicazione della LR 13/2019 in tema di area a rischio ambientale.

Consigliere Marco Cacciatore

Gruppo Misto – Europa Verde

CRL.REGISTRO UFFICIALE.0009233.I.17-05-2021.h.14:59