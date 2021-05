Prosegue l’impegno per il rilancio del Porto di Anzio che, con il grande lavoro portato avanti dal Sindaco, Candido De Angelis, dal Presidente della Capo d’Anzio, Ernesto Monti e dal nuovo CdA di parte pubblica, è tornato finalmente ai cittadini.

​

Giovedì 20 maggio, nell’ambito del progetto “Il Nautico in Porto”, promosso e coordinato dall’Assessore alle politiche della scuola, Laura Nolfi, in collaborazione con la Capo d’Anzio, una delegazione di circa quaranta studenti dell’Istituto Nautico di Anzio “De Pinedo – Colonna”, sarà in visita didattica al Porto. Ad accoglierli sulla banchina il Responsabile Tecnico-Operativo, Gabriele Carannante e gli Ormeggiatori della Capo d’Anzio Spa, che mostreranno le manovre di ormeggio e disormeggio per i diversi tipi di imbarcazione, oltre alle principali mansioni operative per assicurare le barche all’ormeggio e per vigilare sulla sicurezza in porto.