AGGIORNAMENTO CASI CORONAVIRUS

A Nettuno si registra il 60esimo decesso dall’inizio della pandemia. Si tratta di un uomo classe 1945 che era ricoverato in una struttura ospedaliera. “Ai famigliari vanno le mie più sentite condoglianze – dichiara il Sindaco Alessandro Coppola – non ci abitueremo mai al dolore che questa pandemia sta infliggendo alla nostra comunità, una ferita che rimarrà indelebile nel cuore di tutti noi. Speriamo che questo incubo finisca presto”.

Si registrano due nuovi di casi di Coronavirus a Nettuno. Uno è stato ricoverato, mentre l’altro è stato posto in isolamento domiciliare. Si registrano anche tre guarigioni. Gli attualmente positivi sono 121 di cui 14 ospedalizzati