Aprilia Campoverde. Spostato a lunedi 24 lo Screening per la ricerca del virus per la comunità indiana

Emergenza Coronavirus. Screening per la ricerca del virus per la comunità indiana spostato a lunedì 24 maggio

Lo screening per la ricerca del virus Sars-Cov-2 (COVID-19) per la comunità indiana, inizialmente organizzato per domenica 23 maggio, è stato spostato a lunedì 24 maggio 2021. Lo ha comunicato la ASL di Latina nella tarda mattinata di oggi.

I test si terranno presso il Drive-In di Campoverde, via Ferriere-Nettuno – Aprilia (Area Fiera Agricola – Mercato dei Fiori), dalle ore 10:00 alle ore 17:00.

Il Comune di Aprilia ricorda che la priorità, in questa fase, è tracciare tutti i casi di positività presenti sul nostro territorio al fine di contrastare la diffusione del virus, prendersi cura degli eventuali positivi e delle persone con cui sono venuti a contatto e assicurare la salute pubblica di tutta la popolazione.

L’invito, rivolto alle persone di nazionalità indiana presente sul territorio della Provincia di Latina, è quello di partecipare in massa alla campagna di screening anche se sprovviste di permesso di soggiorno, considerato che la finalità della campagna è esclusivamente di carattere sanitario.