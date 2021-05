Fiumicino, pescatore attaccato da uno squalo: “Ho visto la morte in faccia”

Brutta avventura per un pescatore sportivo romano di 49 anni Alessandro Sanna. Da poco uscito in mare da Fiumara Grande, si trovava davanti alla costa di Fiumicino per trascorrere una giornata di pesca a traina, quando la sua piccola imbarcazione è stata attaccata e capovolta da uno squalo. Il comandante di un peschereccio il Diana, Manuel Tortolano, si è accorto di quanto stava accadendo ed è corso in soccorso del romano mettendolo al sicuro e trascinandolo a bordo del natante. “Ho visto la morte in faccia e devo riconoscere che è stata una brutta esperienza, ma finita per fortuna bene grazie a Manuel”, ha raccontato Sanna al Messaggero.