VAS. Giornata mondiale della biodiversità al via la XVI edizione di Mangiasano

Come accade ormai da 16 anni, in occasione della Giornata Internazionale della Biodiversità, VAS promuove la Campagna Nazionale MANGIASANO.

Le nostre scelte alimentari hanno un ruolo fondamentale nella salvaguardia dell’ambiente e il tema dell’alimentazione non può prescindere da scelte alimentari sostenibili.

L’agricoltura ha una funzione fondamentale, non solo per la produzione di cibo, ma anche per l’ambiente, il paesaggio, il territorio e la biodiversità.

Vogliamo anche denunciare il pesante impatto ambientale derivante dagli allevamenti intensivi. Quindi dobbiamo promuovere la scelta di un’alimentazione non solo sana ma anche davvero eco-sostenibile e rispettosa dei diritti degli altri animali.

Mangiasano è una campagna di informazione e di comunicazione sulla sicurezza alimentare e sull’agricoltura ecologica. Negli anni sono stati tanti i temi affrontati che hanno compreso attività di ricerca scientifica, partecipazione al dibattito istituzionale e del terzo settore (nazionale e internazionale), attività divulgativa nelle scuole, organizzazione

di eventi culturali sul territorio per la valorizzazione dei beni enogastronomici locali.

DIRITTO ALLA TERRA, SICUREZZA ALIMENTARE, CAMBIAMENTI CLIMATICI, PER UNA NUOVA PAC questo il titolo della XVI edizione che quest’anno prende il via

oggi,giornata della biodiversità, per concludersi il 16 ottobre, giornata mondiale dell’alimentazione.

Anche quest’anno il Ministero alla Transizione Ecologica ha dato il Patrocinio e stiamo aspettando quello delle Regioni che saranno coinvolte dalle nostre iniziative. Il periodo di pandemia, da cui per fortuna stiamo uscendo, ci impedisce di dare ancora un programma definito delle iniziative che ci saranno in tante città del nostro Paese. Per ora la campagna MANGIASANO prevede questi appuntamenti: sabato 5 giugno presso il

MEC Mercato delle Eccellenze di Calabria a Zumpano (CS) – domenica 13 giugno

mercato ad Impruneta (FI) – sabato 19 giugno sala conferenze confartigianato a

Cuneo – sabato 26 giugno presso il Casello Giallo a Milano – sabato 10 luglio a

Roma. Altre iniziative sono già previste a Parma, Lecce, Ischia, Nettuno.

Il Presidente di VAS

Stefano Zuppello