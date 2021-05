A tutto sport. Lezioni di Kayak per i ragazzi dell’indirizzo sportivo della Loi

A tutto sport per le classi dell’indirizzo sportivo Amministrazione Finanza e Marketing dell’Istituto “Emanuela Loi” che dopo le attività delle scorse settimane con

l’Associazione “I SUPpisti” e la collaborazione con “CassinoAdventure”

si sono cimentati con il Kayak il percorso, questa volta, si è svolto in collaborazione con la federazione Fick . Il progetto si è articolato in lezioni sia teoriche che pratiche , al mare presso il lido bellavista di Anzio. Il percorso con la Cassino adventur sul fiume Gari si articolerà in più anni alla fine i ragazzi conseguiranno l’attestato di partecipazione e per i più meritevoli brevetti da istruttori e partecipazione a competizioni sportive agonistiche. Il progetto assume valore sociale per l’integrazione tra la scuola e il territorio.

Oltre le classi dell’indirizzo sportivo anche la classe quinta A Relazioni Internazionali Marketing hanno preso parte al progetto di “Next generation powerboat” , organizzato dalla federazione moto d’acqua, dopo I primi incontri in classe per la presentazione del progetto ed i suoi aspetti teorici c’è stata la fase finale con la partecipazione degli alunni all’evento sportivo che si è tenuto ad Anzio presso il molo Panphili nelle scorse settimane.

Percorsi importanti per i ragazzi, lo sport infatti favorisce la crescita psicologica, emotiva, sociale, oltre che fisica dei giovani. Allo sport scolastico viene affidato il compito di sviluppare una nuova cultura sportiva e di contribuire ad aumentare il senso civico degli studenti, migliorare l’aggregazione, l’integrazione e la socializzazione.