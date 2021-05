Nettuno. Taurelli: viabilità al centro della città è fuori controllo

La situazione della viabilità al centro della città è fuori controllo. Pochi giorni fa, a sorpresa, la Segretaria Generale, verosimilmente per motivi di sicurezza, ha ordinato un nuovo divieto di sosta togliendo altri dieci posti auto in Piazza Cesare Battisti, dietro il monumento dei caduti, dopo i tanti posti già persi per i lavori (infiniti) al Palazzo comunale. Il problema è di pianificazione e la responsabilità è tutta e solo politica! Non è serio fare una delibera di Giunta (delibera 79 del 06.05.2021) che istituisce le isole pedonali e poi lasciare ad altri, in un secondo momento, le valutazioni sulla sicurezza (ordinanza 82 del 12.05.21 della Segretaria Generale). Questo è lo stile dell’Amministrazione Coppola che, ancora una volta, decide in autonomia senza confrontarsi con nessuno nelle sedi istituzionali. Preciso, per chiarire anche la mia visione in merito e per evitare facili strumentalizzazioni, che non ho nulla contro le isole pedonali o contro gli spazi concessi alle attività commerciali. Anzi, credo che il futuro del centro di Nettuno sia quello di una maggiore pedonalizzazione permanente. Ma non senza prima pianificare una nuova viabilità, accessi per le macchine dei soccorsi e un piano parcheggi effettivo e non solo annunciato.

Consigliere Antonio Taurelli