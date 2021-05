Anzio, ecco i centri estivi per i minori autorizzati dal Comune per la stagione estiva

“E’ stato pubblicato sul sito istituzionale l’elenco dei centri estivi del territorio che, nel corso della stagione estiva, potranno prestare servizio in favore delle famiglie del territorio, con indicazione per fasce d’età dei minori e posti disponibili”.

Lo comunica l’Assessore alle politiche sociali del Comune di Anzio, Velia Fontana, in riferimento all’attività dei Centri Estivi per la stagione estiva 2021. I Centri, autorizzati dall’Ente, in precedenza avevano presentato i relativi progetti, nel rigoroso rispetto delle normative per il contrasto all’infezione da Covid-19.

https://trasparenza.comune.anzio.roma.it/archivio11_bandi-gare-e-contratti_0_663340_876_1.html

ELENCO DEI CENTRI ESTIVI AUTORIZZATI PER UN TOTALE DI N.228 POSTI:

– “ANZIO BASKET CLUB SUMMER 2021”, dal 9 Giugno 2021 – 16 Luglio 2021, presso Centro Sportivo Palazzetto Basket 4 Casette Anzio e c/o Stabilimento balneare Rivazzurra Via Ardeatina n.9, fascia età: 5/6 – 6/10 – 11/14 anni, per un massimo di 15 bambini;

– “AGRICAMP 2021”, dal 14 Giugno 2021 – 10 Settembre 2021, presso RIPARO Soc. Coop.Soc. Agricola, Via Oratorio Santa Rita 2, Anzio, fascia età: 4/5 – 6/12 anni per un massimo di 35 bambini;

– “ASS. DIDATTICAMENTE ETS”, 01 Luglio 2021 – 30 Luglio 2021, presso lo Stabilimento Balneare RIVAZZURRA, Via Ardeatina n.9, Anzio (RM), fascia età: 6-8 – 8-10 e 10-13 anni, per un massimo di n. 28;

– “LA TARTARUGA E LA LEPRE”, 21 Giugno 2021 – 31 Agosto 2021, presso la Congregazione Suore Francescane Del Sacro Cuore sita in Via Ardeatina n.690, Anzio (RM) e Club Campeggiatori Romani Soc. Coop. Sede operativa sita in Via Ardeatina n.525, Anzio (RM), fascia età: 4-5 – 6-11 e 12-17 anni, per un massimo di n.22 bambini;

– “MARWEY DANZA” , 07 Giugno 2021 – 27 Agosto 2021, presso la PALESTRA “Pianeta Sport e Benessere” sita in Via di Colle Cocchino n.6, Anzio (RM), fascia età: 0-5 – 6-11 e 12-17 anni, per un massimo di n.29 bambini;

– “RAINBOW CAMP”, 07 Giugno 2021 – 10 Settembre 2021, presso l’Istituto San Giuseppe, Viale S. Giuseppe n.85, 00042 Anzio, (RM), fascia età: 0/3 –3/5 – 6/11 – anni per un massimo di 32 bambini;

– “ANDRA’ TUTTO BENE”, 01 Giugno 2021 – 17 Settembre 2021, presso la Ludoteca “Il Paese di Trilli” sita in Via di Valle Schioia n.197/a-199, 00042 Anzio (RM), fascia età: 0 ai 6 anni, per un massimo di n. 20 bambini;

– “MAD GYM” da effettuarsi nel periodo 14 Giugno 2021 – 27 Agosto 2021, presso l’Asd Counrty Club Lavinio, Via Ardeatina n.630, 00042 Anzio (RM), fascia età: 0-5 – 6-11 e 12-17 anni, per un massimo di n. 47 bambini.