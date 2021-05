Nettuno. Certificati anagrafici con un clic e lo spid, Il vicesindaco Mauro al lavoro per migliorare i servizi ai cittadini

“Ringrazio l’Ufficio Ced per l’ottimo lavoro svolto – dichiara il Vicesindaco Alessandro Mauro – Continua il nostro lavoro per offrire ai cittadini servizi sempre più accessibili. Ottenere i propri certificati non sarà più un problema. Abbiamo messo in campo tre valide opzioni per dare agli utenti le risposte alle loro segnalazioni. Oltre che di persona, infatti, oggi a Nettuno si possono reperire i propri certificati presso le tabaccherie convenzionate del territorio, di persona allo Sportello anagrafe previo appuntamento, e anche online con lo SPID diretta dal sito comunale. Abbiamo fatto tanto per questo delicato settore, ma tanto c’è ancora da fare. Continuiamo a lavorare incessantemente per migliorare ancora i servizi forniti ai cittadini”.