Covid: Lazio, vaccinazioni junior 12-16 anni, corsa alle adesioni

Per la vaccinazione Junior (fascia di età 12-16 anni) nella prima mezz’ora sono state circa 7mila le prenotazioni, un vero e proprio successo. Le somministrazioni con il vaccino Pfizer avranno luogo nelle giornate di sabato 12 e domenica 13 e sabato 19 e domenica 20 giugno. Desidero ringraziare tutti i nostri operatori e pediatri di libera scelta che hanno aderito all’iniziativa. Obiettivo nei due fine settimana è quello di vaccinare 40mila ragazzi nella fascia di età 12/16 anni. Chi non riuscirà a prenotarsi potrà farne richiesta al proprio pediatra di libera scelta o al medico di medicina generale dal prossimo 15 giugno”. Lo comunica in una nota l’assessore alla Sanità e Integrazione sociosanitaria, Alessio D’Amato