Anzio. Comitato tutela Grotte: Sabato 19 giugno Conferenza “La Convenzione di Faro^

Comitato per la tutela e la valorizzazione della Villa Imperiale e delle Grotte di Nerone”Il diritto al patrimonio ed all’eredità culturale sono diritti umani universali”

È questo il cuore pulsante della Convenzione quadro del Consiglio d’Europa per la tutela del patrimonio culturale, conosciuta come Convenzione di Faro, dal nome della cittadina portoghese in cui fu sottoscritta nel 2005, ratificata dall’Italia soltanto a Settembre 2020.

Dei suoi contenuti, delle possibili applicazioni, anche nella città di Anzio e dell’importanza della tutela del patrimonio culturale parleremo Sabato 19 Giugno alle ore 17:00 nella Conferenza “La Convenzione di Faro. Patrimonio culturale e Comunità patrimoniale: un’ipotesi per Anzio”, organizzata dal nostro Comitato a cui siamo lieti di invitare tutta la cittadinanza. L’evento si svolgerà online sulla piattaforma GoToMeetinig al link

https://global.gotomeeting.com/join/284799445 o ID 284-799-445

Introdurranno il tema la dott.ssa Chiara Di Fede, portavoce del Comitato e la dott.ssa Valentina Di Stefano, archeologa MIC – Consiglio Superiore dei Beni Culturali e Paesaggistici. Sarà con noi il Prof Enrico Felici, docente di Topografia Antica Università degli Studi di Catania, autore del testo “Antium. Archeologia subacquea e Vitruvio nel porto di Nerone”, che in una conversazione a due voci con la prof.ssa Silvia Bonaventura approfondirà le specificità storico archeologiche anziati, e in particolare del porto neroniano che fanno del sito adottato dal nostro Comitato un patrimonio culturale da tutelare e valorizzare, anche in funzione di uno sviluppo economico durevole e sostenibile.

L’assessore Laura Nolfi porterà i saluti istituzionali ed un breve contributo.

Cogliamo l’occasione per ringraziare Elisa Cucina, autrice della bella foto utilizzata per la locandina dell’iniziativa

La cultura di una nazione risiede nei cuori e nell’anima della sua gente, sosteneva Gandhi, ma anche nella capacità di preservare il patrimonio culturaLE e di trasmetterlo in eredità alle generazioni future, ci sentiamo di aggiungere.

Per il Comitato

I portavoce

Silvia Bonaventura

Chiara Di Fede

Francesco Silvia