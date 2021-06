Non ci sono parole per esprimere il dolore e la sofferenza per quanto accaduto a Colle Romito, a pochi passi da Anzio.

Oggi, nel giorno del nostro Santo Patrono più triste di sempre, siamo tutti cittadini di Ardea.

La Città di Anzio è vicina alla comunità di Ardea, alle famiglie delle tre vittime innocenti della follia umana ed esprime profondo cordoglio per la scomparsa di un anziano e di due bambini, che stavano serenamente giocando in un parco pubblico.

Il Sindaco

Candido De Angelis