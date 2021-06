Anche a Nettuno le celebrazioni della Società Nazionale di Salvamento

L’8 Giugno 2021, in coincidenza con il “Word Oceans’ Day & Safety at Sea” (Giornata Mondiale degli Oceani e della Sicurezza in Acqua) è iniziata la campagna del 150° anniversario delle celebrazioni della Società Nazionale di Salvamento – Genova 1871-2021.

Anche a Nettuno, Sabato 12 Giugno 2021, nello Stabilimento Balneare Nettuno

Beach con inizio alle ore 16.00 si è dato inizio alle celebrazioni del 150° Anniversario della nascita della Società Nazionale di Salvamento-Genova.

Le celebrazioni dureranno l’intero anno concludendosi il giorno 8 Giugno 2022.

La Società Nazionale di Salvamento ONLUS fondata nel 1871 a Genova ed eretta Ente Morale il 19 Aprile 1876 è la prima Associazione al mondo grazie all’iniziativa di un gruppo di medici genovesi, tra i quali l’indimenticabile Dr. Edoardo Maragliato, illustre clinico ideatore e realizzatore della prima vaccinazione antitubercolare e Magnifico Rettore dell’Università di Genova a qualificare professionalmente i Bagnini di Salvataggio.

Alla cerimonia d’apertura sono stati invitati due testimonial d’eccellenza.

Il ragazzo Valerio Catoia e Martina Screti atleti paraolimpici.

Valeri è stato protagonista di un salvataggio di una bambina nelle acque di

Sabaudia, dove stata trascorrendo una giornata al mare con la sua famiglia.

Quando improvvisamente avvertì insieme al papà, le grida di una bambina che

richiedeva aiuto, Valerio e il padre raggiusero a nuoto la bambina, la quale

indicava che era in compagnia di una sua amica e che era andata a fondo.

Valerio, avendo frequentato un corso di salvamento non esitò e recuperò la

bambina portandola a terra utilizzando una delle tecniche di recupero appresa al

corso.

Per questo gesto Valerio, è stato nominato nel corso di una cerimonia dal Presidente

della Repubblica Sergio Mattarella, quale Alfiere della Repubblica.

Nel corso della cerimonia conclusiva che sarà celebrata l’8 Giugno 2022 a Genova

e culminerà con la XVII edizione della “Solenne Premiazione dei Salvatori” Valerio

riceverà la Medaglia d’Oro, conferita appunto a chi si è distinto nel salvare una vita in mare.

Allo Stabilimento Balneare, Valerio e Martina si sono prestati per la realizzazione di un video Augurale alla Salvamento, con la partecipazione dei clienti dello Stabilimento, lo Staff dello stesso, con gli Animatori dei bambini, con le Unità Cinofile

SICS, gli atleti del Sup della Federazione Italiana Canoa Turistica e dai Bagnini di

Salvataggio SNS Sezione Nettuno-Anzio con i loro Istruttori Maria e Gabriele Onori e

dai Volontari della Protezione Civile Nucleo Soccorso Acquatico. Come tutti i compleanni, non poteva mancare un brindisi.

Valerio, Martina e il Direttore della SNS Nettuno-Anzio Prof. Fausto Onori, hanno

stappato una bottiglia di spumante in segno di Auguri.