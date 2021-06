Anzio. Sant’Antonio appeso per aria, lo sdegno di partiti e movimenti

“Strumentalizzare una tragedia atroce come quella di Ardea per coprire l’errore marchiano della “installazione” raffigurante il Santo Patrono è inaccettabile e dimostra una totale mancanza di senso della misura. L’assessore Salsedo chieda scusa e si dimetta immediatamente. Scrive Alternativa per Anzio

“Il 13 Giugno Anzio Centro si è svegliata con un aberrante pupazzo che penzolava al centro di Piazza Pia. Un orribile spettacolo di come la politica del “Rosario” e della “Madonna” portato avanti dalla Lega di Matteo Salvini sia giunto anche da noi. Il pupazzo che aleggiava sulla fontana a mo’ di ” feticcio” doveva omaggiare il nostro Santo Protettore riproducendone l Immagine. Uno spettacolo indegno anche per la più squallida e sottosviluppata cittadina del Sud che piega la religione alla malavita con il rito dell’Inchino. Un insulto alla nostra storia religiosa, alla nostra sensibilita’ e al rispetto del Santo stesso. La Chiesa annuisce, piega il capo e di sottomette a questa spettacolarizzazione della Fede. La politica può tutto, può denigrare anche il sacro pur di fare “audience”. Bene vorremmo però ricordare ai cittadini di Anzio che quel pupazzo denominato affettuosamente dai cittadini “Bat Antonio” non ci è stato regalato. Assolutamente no. Infatti si legge nella determina N 271 Dell 11.06.2021 che per ” la realizzazione, istallazione, assistenza tecnica e montaggio di una statua in 3D raffigurante SANT Antonio da Padova” sono stati spesi 10.368.78 euro. Iva al 22% inclusa. Non abbiamo termini per commentare tutto questo. Non esistono termini per descrivere questa amministrazione che ieri sedeva tronfia ai primi posti della funzione religiosa avvenuta in piazza, mentre anziani assistevano in pedi alla benedizione del Santo. Anche questo si dimentichera’, e torneremo a chiedere servizi importanti per questo paese, ma ci verrà risposto ” abbiamo affrontato il problema Covid e sfamato centinaia di famiglie, siamo pieni di cantieri aperti e abbiamo il sold aut.” Evviva Santo Antonio.!!!!! Sempre evviva !!!! Risponde il popolo”. Dice Lina Giannino capogruppo PD

“€.10.368,78 Per un vergognoso fantoccio volante. Vogliamo parlare di dignità, di qualcosa di oltraggioso, un vero e proprio sputo alla povertà?

Preferiamo non scrivere altro, i giudizi li lasciamo al Popolo, ai Cittadini, ai FEDELI tutti… Spesi €.10.368,78”. Scrive.Giorgio Buccolini del Movimento I❤️Anzio