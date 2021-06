Aggiornamento coronavirus Nettuno Anzio

A Nettuno è stata registrata la 65esima vittima dall’inizio della pandemia. Si tratta di una donna di 85 anni con patologie pregresse che era ricoverata in ospedale. “Piango insieme alla famiglia della vittima la sua perdita – dichiara il Sindaco Alessandro Coppola – la nostra città sta continuando a pagare un prezzo altissimo durante la questa pandemia. Non possiamo permetterci, anche in questo periodo di miglioramento, di abbassare la guardia e pensare che il peggio sia passato”.

A Nettuno non si registrano nuovi casi di coronavirus. Gli attualmente positivi sono 36 di cui 2 ospedalizzati

Anzio. L’Asl Roma 6 comunica che, nella giornata odierna, i cittadini attualmente positivi al coronavirus sono diminuiti a 40 (rispetto ai 60 della settimana scorsa), con 3 ricoverati presso strutture ospedaliere (rispetto ai 16 della settimana scorsa).