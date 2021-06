Puliamo il Lazio, il Comune di Aprilia aderisce all’iniziativa ANCI Lazio ripulendo le vie del quartiere Selciatella-Sacida

Anche il Comune di Aprilia aderisce all’iniziativa “Puliamo il Lazio” lanciata nei giorni scorsi dal direttivo regionale dell’ANCI, per rendere esplicita la volontà di prendersi cura del territorio che anima i Comuni italiani, dalla Capitale fino al più piccolo dei paesi.

Grazie alla collaborazione con il Comitato Selciatella e il Comitato Sacida e al supporto della Progetto Ambiente, l’Amministrazione ha scelto di proporre ai cittadini interessati la pulizia delle strade del quartiere. L’appuntamento è per sabato prossimo, 26 giugno 2021, alle ore 8:00 presso l’Area parco Bridgestone.

“La cura del territorio è un aspetto fondamentale del nostro essere cittadini – commenta il Sindaco Antonio Terra, che siede nel direttivo regionale ANCI – interroga il nostro rapporto con l’ambiente, ma anche con le generazioni future. Per questa edizione, abbiamo scelto di sostenere due realtà cittadine già molto attive in una delle tante zone periferiche della Città. L’invito, che rivolgo a tutti i cittadini (non solo a quelli del quartiere) è quello di scendere in strada e mostrare con un piccolo gesto che è possibile dar vita ad un futuro migliore. Spero che questo possa essere il primo di tanti appuntamenti”.