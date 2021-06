Alla presenza di numerosi soci ed ospiti tra cui i rappresentati dei Comuni di Anzio Laura Nolfi e Nettuno Waldemaro Marchiafava, Lorena Di Gennato vice presidente CDA BCC, Marcello Boschi vice presidente Unuci, Debora Diodati presidente Croce Rossa Area Metropolitana, rappresentanti dei club Lions Velletri, Roma Pantheon, Roma Appia Antica, Roma Parioli, Monica Coppola in rappresentanza del Governatore lions distretto 108l, il 19 giugno scorso si è svolto presso il Grand Hotel dei Cesari ad Anzio la cerimonia del “Passaggio della Campana” CLUB LION ROMA LITORALE SUD, VILLA IMPERIALE FORTE SANGALLO, evento che sancisce in forma solenne la nomina del nuovo presidente per l’anno sociale 2020-2021 che ha confermato al vertice la dottoressa Maria Pia Baldo.

Dopo aver ringraziato il Consiglio Direttivo, i soci e tutti i volontari per il sostegno ricevuto, il presidente ha illustrato le attività svolte nonostante le difficoltà legate al diffondersi del Covid-19 ricordando anche le iniziative di solidarietà sociale svolte sul territorio durante il difficile momento e l’ingresso di due nuovi soci nelle persone del Dr. Claudio Castaldo e D.ssa Rita Urbani.