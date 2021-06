Aprilia in Fiore, da domani al via l’Aprilia Estate 2021 all’insegna dei maestri infioratori

Saranno i fiori e i maestri infioratori i protagonisti dell’appuntamento che nel pomeriggio di domani, venerdì 25 giugno 2021, lancerà eventi e iniziative dell’Aprilia Estate 2021.

Dopo la partecipazione all’evento nazionale “L’ultimo viaggio di Dante” presso l’Abbazia di Pomposa a Codigoro (FC) e poi alla prima edizione della Festa dei Fiori a Ciampino lo scorso week-end, l’Associazione Infiorata Città di Aprilia torna in Città per dare il via all’estate apriliana.

“A distanza di cinque anni dal record del mondo, è all’insegna del fiore e dell’infiorata che vogliamo ripartire come Città e come comunità – commenta l’Assessore al Turismo, Spettacolo e Tempo Libero Alessandro D’Alessandro – un po’ come i fiori che rinascono in primavera, salutiamo l’allentamento di molte restrizioni dovute al Coronavirus, con un tripudio di colori e profumi, che speriamo ci portino fuori dal lungo inverno della pandemia. L’appuntamento di venerdì vedrà coinvolta grande parte delle associazioni che parteciparono nel 2016 alla realizzazione del Record e che si ritroveranno in questa occasione per creare nuovi tappeti floreali”.

L’evento avrà luogo presso piazza Roma e via dei Lauri, a partire dalle ore 17:30, quando gli infioratori inizieranno ad allestire le loro opere. A partire dalle ore 20:30, poi, inizieranno i laboratori didattici sul fiore, destinati a grandi e piccini.